​Daaka de Médina Gounass : les appels à la prudence se multiplient pour prévenir les accidents

À l’approche du Daaka de Médina Gounass, les autorités et les acteurs du transport intensifient les messages de sensibilisation à la sécurité routière. Chaque année, cet événement religieux d’envergure internationale attire des milliers de fidèles venus des quatre coins du monde, transformant les axes routiers menant à Médina Gounass en véritables couloirs de convergence humaine.



Lieu de recueillement et de spiritualité, le Daaka se distingue par son caractère unique. Pendant une dizaine de jours, les pèlerins s’isolent dans un environnement dédié exclusivement à la prière, à la lecture du Saint Coran et à l’étude des enseignements prophétiques. Des participants affluent d’Europe, des Amériques, mais aussi de plusieurs régions d’Afrique, notamment du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest, témoignant du rayonnement mondial de cet événement.



Face à cette forte affluence, le président de l’Union des conducteurs routiers de l’Afrique de l’Ouest lance un appel pressant à la responsabilité. L’objectif affiché est clair : atteindre le « zéro accident » durant toute la période du Daaka. Il insiste sur la nécessité pour les chauffeurs de faire preuve de vigilance, de patience et de discipline sur les routes.



Selon lui, les conducteurs doivent éviter toute précipitation et adopter une conduite responsable, d’autant plus que les accidents de la route restent fréquents dans la sous-région. Il rappelle également que des véhicules arrivent de nombreux pays voisins, notamment la Guinée-Bissau, la Guinée, la Gambie, la Mauritanie, le Maroc et le Mali.



Dans ce contexte de mobilité accrue, il appelle également à un esprit d’accueil et de solidarité entre usagers de la route. « Les véhicules nous viennent de partout, c’est pourquoi nous demandons à chacun d’être très ouvert, respectueux et prudent », souligne-t-il.



Au-delà de sa dimension spirituelle, le Daaka de Médina Gounass représente ainsi un défi logistique et sécuritaire majeur. Les messages de prévention se multiplient pour garantir que ce moment de foi et de communion se déroule sans drame, dans un climat de sérénité et de sécurité pour tous les pèlerins.