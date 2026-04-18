Foot : la Real Sociedad bat l’Atlético de Madrid et remporte la Coupe du Roi

Ce samedi 18 avril 2026, la Real Sociedad s’est offert la 123e édition de la Coupe d’Espagne face à l’Atlético de Madrid d’Antoine Griezmann après la séance des tirs au but (2-2 ; 3-4 t.a.b.). Les Txuri-urdin remportent ainsi la 4e Coupe du Roi de leur histoire.



Après 1949, 1967 et 2010, la Real Sociedad s’adjuge pour la quatrième fois de son histoire la Coupe du Roi. La formation basque s’est imposée lors de cette finale disputée à l’Estadio La Cartuja de Séville après la séance des tirs au but (2-2 ; 3-4).



Le club de San Sebastian pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Ander Barrenetxea après 14 secondes (0-1, 1re) mais les Colchoneros ont égalisé à la 19e minute grâce à un tir puissant en pivot du Nigérian Ademola Lookman de l’entrée de la surface (1-1).



Des regrets pour Griezmann et l’Atlético

Sur penalty juste avant la pause, Mikel Oyarzabal redonnait l’avantage à la Sociedad dans un stade acquis à sa cause. Au fil des minutes, les Basques se rapprochaient d’une 4e Coupe du Roi mais Julian Alvarez relançait totalement la rencontre en égalisant d’un tir puissant du gauche dans la lucarne de Marrero (2-2, 83’).



Tout allait donc se jouer lors de la séance des tirs au but où le portier basque s’interposa sur les tentatives de Sorloth et Alvarez. Ne restait plus qu’à Pablo Marin de convertir son tir pour sacrer la Real Sociedad. Avec une frappe dans la lucarne droite de Musso, les supporters basques pouvaient exulter.



Titularisé par Diego Simeone, Antoine Griezmann, rêvait de remporter sa première Coupe du Roi avec son club de cœur avant son départ annoncé cet été à Orlando, aux États-Unis.





Avec Ouest-France

