Thiès : un homme interpellé pour culture de chanvre indien dans son appartement

Les éléments de la brigade de recherches du commissariat du premier arrondissement de Thiès ont procédé à l’interpellation, au quartier Grand-Thiès, d’un homme identifié comme A. Cissé (49 ans), rapporte Libération.
Le suspect a été arrêté pour culture de chanvre indien, à la suite de l’exploitation d’un renseignement anonyme signalant la présence de plantes suspectes dans son appartement.
D’après le journal, la descente des policiers a permis de découvrir deux plants de cannabis bien développés, cultivés dans des pots de fleurs. Interpellé sur place, A. Cissé a reconnu avoir lui-même semé et entretenu ces plantes.
Lors de son audition sommaire, il a expliqué que cette culture était destinée à sa consommation personnelle. Il a également évoqué des raisons thérapeutiques, affirmant qu’en tant qu’asthmatique, il inhale chaque matin des feuilles pour prévenir les crises.
La perquisition menée dans son domicile a par ailleurs permis de mettre la main sur des résidus et des graines de chanvre indien dispersés dans sa chambre, selon la même source.
Le suspect a été arrêté pour culture de chanvre indien, à la suite de l’exploitation d’un renseignement anonyme signalant la présence de plantes suspectes dans son appartement.
D’après le journal, la descente des policiers a permis de découvrir deux plants de cannabis bien développés, cultivés dans des pots de fleurs. Interpellé sur place, A. Cissé a reconnu avoir lui-même semé et entretenu ces plantes.
Lors de son audition sommaire, il a expliqué que cette culture était destinée à sa consommation personnelle. Il a également évoqué des raisons thérapeutiques, affirmant qu’en tant qu’asthmatique, il inhale chaque matin des feuilles pour prévenir les crises.
La perquisition menée dans son domicile a par ailleurs permis de mettre la main sur des résidus et des graines de chanvre indien dispersés dans sa chambre, selon la même source.
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