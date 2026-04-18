Ligue 1 : Bamba Dieng assomme l'OM d'Habib Beye

Bamba Dieng poursuit sa belle dynamique en Ligue 1. L’attaquant sénégalais a brillé face à son ancien club, l’Olympique de Marseille, lors de la victoire de FC Lorient (2-0), ce samedi, pour le compte de la 30e journée.



Servi dans la surface, Bamba Dieng a inscrit un but d’une belle inspiration, en lobant le gardien Gerónimo Rulli, impuissant sur l’action. Par respect pour son ancien club, l’attaquant n’a pas célébré sa réalisation.



Très en vue, il a également été impliqué sur l’ouverture du score des Merlus. À l’origine de l’action, il voit sa tentative contrée, avant que Giannis Katseris ne suive pour conclure.



Grâce à cette performance, Bamba Dieng permet à Lorient de décrocher trois points précieux. Le club breton se hisse ainsi à la 9e place, tandis que l’OM, avec 52 points, reste 4e, sous la pression de ses poursuivants, notamment l’Olympique Lyonnais (5e, 51 pts), Stade de Rennes (6e, 51 pts) et AS Monaco (7e, 49 pts), qui doivent encore jouer.