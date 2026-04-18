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Éliminatoires Mondial féminin U17 : le Sénégal écarte la Tunisie et affronte le Cameroun au prochain tour



Éliminatoires Mondial féminin U17 : le Sénégal écarte la Tunisie et affronte le Cameroun au prochain tour
Le Sénégal s’impose 2-1 face à la Tunisie ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor comptant match retour du premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 2026. Mariama Faty (28’) et Diarra Diène ont inscrit les buts du Sénégal.

Les « Lioncelles » valident ainsi leur qualification et affronteront le Cameroun au tour suivant.
 
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Moussa Ndongo

Samedi 18 Avril 2026 - 20:45


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