Éducation : Le G7 annonce la suspension de son mot d’ordre de grève

Après la signature d’un accord le 16 avril avec le gouvernement, le G7 (regroupement des sept syndicats d’enseignants du moyen et du secondaire les plus représentatifs) a décidé de la suspension de son mot d’ordre de grève.



« Tenant compte des recommandations issues de la base de ne surseoir à la poursuite de la lutte syndicale que si le Gouvernement accède à nos attentes, le G7 décide en toute responsabilité de suspendre le mot d’ordre de grève, de même que toutes les mesures de boycott d’activités pédagogiques et de rétention d’informations administratives », lit-on dans le communiqué publié ce 18 avril.



Les syndicats rappellent avoir convenu avec le Gouvernement de la « mise en place d’un comité technique sectoriel chargé de veiller à la mise en œuvre effective des engagements, d’examiner les difficultés éventuelles et de proposer des mesures correctives. L’arrêté y afférent y sera signé par le ministre chargé de la Fonction publique ».



Le G7 « tient rigoureusement » le Premier ministre du Sénégal comme garant de la mise en œuvre du présent protocole et invite le Gouvernement au « strict respect des accords souscrits afin de garantir un calme durable et profitable du climat social ; gage d’une école sénégalaise performante ».



Le G7 a rendu un « hommage appuyé » à tous les enseignants du Sénégal dont « l’engagement sans faille et la détermination » ont été les facteurs décisifs qui ont contribué à la « réussite du combat syndical pour la revalorisation de la fonction enseignante et la prise en charge des préoccupations ».



Le syndicat remercie toutes les organisations syndicales sœurs qui, au nom du principe de la solidarité agissante, ont porté le combat pour le progrès social. Le G7 se dit reconnaissant à l’endroit des médiateurs de la société civile qui ont grandement contribué au dénouement de la crise.