​Dagana : des champs ravagés par un incendie dévastateur

Les productrices de Dagana sont plongées dans le désarroi total après qu'un incendie dévastateur a ravagé des dizaines de leurs champs de mangues, de bananes et d'herbes aromatiques à Ndombo Alarba. Ces périmètres, exploités par des femmes, ont été réduits en cendres par un feu de brousse d'une intensité inouïe, dont l'origine demeure mystérieuse, rapporte L'Observateur.



Mar Sène, l'une des propriétaires des champs touchés, décrit l'horreur de la situation : « Le feu s'est déclaré lundi vers 18 heures, se propageant jusqu'au petit matin, malgré les multiples tentatives de l'éteindre ». L'ampleur des pertes est difficile à évaluer, mais elle pourrait se chiffrer à des millions de FCFA, selon les premières estimations. À en croire le journal, les périmètres de bananes et de mangues, ainsi que ceux consacrés à d'autres cultures, ont été complètement anéantis par les flammes.



Cette catastrophe a engendré d'énormes difficultés pour les productrices, nombre d'entre elles étant des soutiens de famille. Face à cette situation désastreuse, les autorités ont été appelées à intervenir rapidement et à venir en aide aux propriétaires sinistrés.