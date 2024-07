​Dahra Djolof : huit (8) candidats au Bac arrêtés pour tricherie via WhatsApp

L'examen du baccalauréat 2024 a été marqué par une série d'exclusions de candidats pour possession de téléphones sur presque l'ensemble du territoire. Toutefois, à Dahra Djolof (nord-est), la situation a pris une tournure plus grave avec l'arrestation de huit (8) candidats pour "tricherie".



Selon le président du jury 1050 du lycée de Dahra, en conférence de presse, les candidats sont accusés d'avoir partagé des épreuves corrigées via un groupe WhatsApp. « Le coordonnateur du jury a pris en flagrant délit un candidat qui recevait des épreuves corrigées à travers un portable connecté à internet. Aussitôt, il a informé le président du jury qui, à son tour, s’est ouvert à la gendarmerie. Soumis à un interrogatoire, le mis en cause a finalement avoué et indiqué ses complices qui ont été cueillis par les hommes en bleu », a-t-il déclaré.



Parmi les candidats arrêtés, sept ont composé au jury 1050, tandis qu'un autre était candidat au jury 1047 du lycée Daouda Sow. Le président du jury a également révélé que le groupe WhatsApp utilisé pour partager les épreuves corrigées comportait des candidats d'autres régions, élargissant ainsi l'ampleur du scandale, informe Walfnet.