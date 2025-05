Opération "Safe Wheels" : Interpol détecte 150 véhicules volés, 75 voitures saisies

Une opération dénommée "Safe Wheels" coordonnée par Interpol et menée par les services nationaux chargés de l'application de la loi dans 12 pays d'Afrique de l'ouest, a été lancée pour mettre la main sur les véhicules volés. Cette opération a permis de détecter 150 véhicules volés. Parmi eux, 75 véhicules ont été saisis.



Dix huit (18) nouvelles enquêtes ont permis de mettre à jour l'implication de deux groupes criminelles organisés. La plupart des véhicules volés détectés dans la base de données d'interpol sur les véhicules volés ont fait l'objet d'un trafic en provenance du Canada tandis que beaucoup ont également été signalés volés en France, en Allemagne et aux Pays-Bas.



La base des données Smv d'Interpol permet aux polices des 196 pays membres de l'organisation d'effectuer une vérification auprès d'un véhicule suspect et de découvrir instantanément s'il a été signalé comme volé. En 2024, environ 270 000 véhicules ont été identifiés comme volés dans le monde grâce à la base de données Smw.