Îles Éparses: le président malgache veut trouver avec la France «une issue durable sur leur rétrocession»

À Madagascar, le président Andry Rajoelina s’est exprimé le 4 mai 2025 à la télévision, défendant la rénovation du centre-ville de la capitale Antananarivo ou encore le mégaprojet minier Base Toliara, au cœur de vifs débats depuis plusieurs semaines.



Il a aussi répondu à Emmanuel Macron après que le président français a refusé de transférer la souveraineté des iles Éparses à Madagascar, lors de sa visite d'État il y a 10 jours.



Andry Rajoelina a l'intention de se rendre lui-même sur ces territoires disputés, tout en privilégiant la voie du dialogue pour résoudre ce contentieux. « L’histoire reste gravée dans les archives. Regardez bien : en 2019, j’ai été le premier président malgache à avoir revendiqué directement à l’Élysée la rétrocession des îles Éparses aux Malgaches. J’ai alors dit que les îles Éparses font partie de notre identité nationale », a-t-il souligné.



« Voir la réalité sur place en foulant moi-même le sol des îles Éparses »

« En 1970, nous avons déjà revendiqué la rétrocession de ces îles. C’était il y a 55 ans. Nous sommes en 2025, et rien n’a bougé. Jusqu’à quand allons-nous attendre pour oser trouver une solution ? Le président Emmanuel Macron et moi avons discuté longuement sur ce sujet afin de trouver une issue durable sur la rétrocession de ces îles malgaches. Est-ce que chacun campera sur ses positions ou est-ce qu’on pourra trouver des intérêts communs ? », a-t-il poursuivi.



Andry Rajoelina a conclu : « Puisque la solution proposée d’une commission mixte respecte les principes du droit international, j’ai accepté qu’on se réunisse à nouveau le 30 juin dans ce cadre.



Les îles Éparses me tiennent particulièrement à cœur. Et j’annonce que je trouverai tous les moyens possibles pour voir la réalité sur place en foulant moi-même le sol des îles Éparses en tant que président des Malgaches. »