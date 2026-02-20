​Décès de la 2e adjointe au maire de Kaffrine : la situation se complique pour N. Niang, le principal mis en cause

Aissatou Ba, 2e adjointe au maire de Kaffrine (centre), est décédée dans la journée du jeudi 19 février 2026. Cette situation risque de corser l’accusation qui pèse sur N. Niang (23 ans), principal mis en cause dans cette affaire dont le procès était prévu, hier.



Déféré au parquet du tribunal de Kaffrine, le 5 février 2026, le prévenu est poursuivi pour «coups et blessures volontaires ayant entraîné une Incapacité Temporaire de Travail (ITT) de 9o jours». Mais avec le décès de Aissatou Ba, le tribunal pourrait requalifier les faits.



Pour rappel, le 31 octobre 2025, Aissatou Ba avait été grièvement blessée à la tête par un jet de briques lors d'affrontements entre des militants de Pastef-Kaffrine (pouvoir) et des partisans du maire de l’Alliance pour la République (APR, opposition), Abdoulaye Seydou Sow. Évacuée pour des soins intensifs à l'hôpital de Touba, elle était retenue en réanimation jusqu’à son décès, selon le journal Libération.