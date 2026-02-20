Vietnam : le "Trong Dong", plus grand stade de football au monde, sera livré en août 2028

Le Vietnam s’apprête à entrer dans l’histoire du football. La construction du stade "Trong Dong", aux abords de Hanoï, a débuté et devrait devenir d’ici 2028, date de sa livraison, la plus grande enceinte de football au monde, avec une capacité 135 000 places, et un toit rétractable, selon Foot Mercato.
Inspiré du tambour de bronze de la civilisation Dong Son, ce stade va dépasser toutes les infrastructures existantes, y compris le futur stade marocain Hassan II. La construction du stade a débuté en décembre 2025, et la cérémonie de pose de la première pierre a marqué le lancement officiel du chantier. Le projet bénéficie d’une supervision stricte pour répondre aux normes de la FIFA, de l’AFC et du Conseil olympique asiatique.
Avec ses 135 000 places, il surpassera le stade nord-coréen Rungrado (130 000 places) et le futur stade marocain Hassan II (120 000 places), encore en construction pour la Coupe du Monde 2030. En comparaison à la France, l’enceinte vietnamienne offrira une capacité presque trois fois supérieure à celle du Parc des Princes (48 000 places) et plus de deux fois celle du Vélodrome (67 000 places).
