Kaolack : quatre individus interpelés dont deux étrangers, de faux billets d'une valeur de 100 millions FCFA saisis

Dans l’exécution de son plan de lutte contre la criminalité, la Section de recherche de Kaolack (ouest) a interpellé quatre (04) individus, dont deux (02) de nationalité étrangère.



Les mis en cause sont poursuivis pour «association de malfaiteurs, faux et usage de faux, contrefaçon de signes monétaires ayant cours légal sur un territoire étranger et blanchiment de capitaux». Le billets saisis ont une contrevaleur estimée à 100 millions de Fcfa, selon Libération.

