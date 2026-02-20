Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Kaolack : quatre individus interpelés dont deux étrangers, de faux billets d'une valeur de 100 millions FCFA saisis



Kaolack : quatre individus interpelés dont deux étrangers, de faux billets d'une valeur de 100 millions FCFA saisis
Dans l’exécution de son plan de lutte contre la criminalité, la Section de recherche de Kaolack (ouest) a interpellé quatre (04) individus, dont deux (02) de nationalité étrangère.

Les mis en cause sont poursuivis pour «association de malfaiteurs, faux et usage de faux, contrefaçon de signes monétaires ayant cours légal sur un territoire étranger et blanchiment de capitaux». Le billets saisis ont une contrevaleur estimée à 100 millions de Fcfa, selon Libération.
 
Fatime Gueye

Vendredi 20 Février 2026 - 12:46


