Kaolack : quatre individus interpelés dont deux étrangers, de faux billets d'une valeur de 100 millions FCFA saisis

Dans l’exécution de son plan de lutte contre la criminalité, la Section de recherche de Kaolack (ouest) a interpellé quatre (04) individus, dont deux (02) de nationalité étrangère.
Les mis en cause sont poursuivis pour «association de malfaiteurs, faux et usage de faux, contrefaçon de signes monétaires ayant cours légal sur un territoire étranger et blanchiment de capitaux». Le billets saisis ont une contrevaleur estimée à 100 millions de Fcfa, selon Libération.
Les mis en cause sont poursuivis pour «association de malfaiteurs, faux et usage de faux, contrefaçon de signes monétaires ayant cours légal sur un territoire étranger et blanchiment de capitaux». Le billets saisis ont une contrevaleur estimée à 100 millions de Fcfa, selon Libération.
Autres articles
-
Keur Massar : une mineure de 14 ans "séquestrée" pendant 03 jours dans un appartement, deux individus arrêtés
-
Violences à l’UCAD de Dakar: «Mon fils a perdu un œil, mais il est vivant», raconte une mère
-
Décès de la 2e adjointe au maire de Kaffrine : la situation se complique pour N. Niang, le principal mis en cause
-
Dette publique et fraude : le cocktail explosif qui coûte des milliards à la Senelec
-
Tribunal de Dakar : le procès du chroniqueur Abdou Nguer renvoyé au 20 mars