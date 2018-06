​Déthié Fall Rewmi à Aly Nguoille Ndiaye : «Nous ne voulons pas que vous organisiez les élections »

«Nous ne voulons pas que vous organisiez les élections», a déclaré Diéthié Fall qui tire sur le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye lors de l'examen du projet de loi numéro 21 portant révision du code électoral.



«Nous voulons qu’une personnalité neutre et consensuelle organise les élections de la présidentielle de 2019 et non un militant de l’Apr. Mais, le gouvernement a remué ciel et terre pour que ce débat ne soit plus soulevé. En 2011 lorsque Me Wade a nommé le ministre Cheikh Gueye, Macy Sall a été le premier à sortir pour dénoncer cette nomination », a déclaré le n°2 de Rewmi.



​« Aujourd’hui, poursuit-il, vous êtes un militant Apr et ils veulent que vous organisiez les élections. Nous ne voulons pas que vous organisiez les élections. L’opposition ne peut pas venir discuter avec quelqu’un qui ne respecte pas sa parole ».