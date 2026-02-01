​Dette du Sénégal : Ibnou Sougoufara estime la restructuration « inévitable »

La situation de la dette publique du Sénégal a été au cœur des débats ce dimanche dans l’émission Le Grand Jury de la RFM. Invité du rendez-vous dominical, Ibnou Sougoufara, président de l’Association sénégalaise des gestionnaires de risques, a dressé un diagnostic sans concession et appelé à des décisions courageuses.



« La restructuration est inévitable », a affirmé l’expert, estimant que le pays a franchi un seuil critique. Selon lui, « nous sommes entrés dans une zone d’insoutenabilité de la dette », laquelle aurait atteint 132 % du produit intérieur brut (PIB). Un niveau alarmant qu’il attribue à un « mauvais comportement budgétaire » entretenu sur plusieurs années.



Ancien conseiller du président Macky Sall dans les secteurs de l’énergie et des mines, Ibnou Sougoufara a invité à un exercice de lucidité collective. « Il faut savoir se pointer le doigt d’une mauvaise gestion accumulée dans le temps », a-t-il martelé, soulignant la nécessité d’assumer les erreurs du passé pour mieux redresser la trajectoire économique du pays.



Abordant les relations avec les partenaires techniques et financiers, le président de l’Association sénégalaise des gestionnaires de risques a exhorté les autorités actuelles à revoir leur posture vis-à-vis du Fonds monétaire international (FMI). « Il faut changer le ton », a-t-il conseillé, estimant que l’institution de Bretton Woods ne doit pas être perçue comme un ennemi.



Pour Ibnou Sougoufara, le FMI joue plutôt un rôle stratégique dans les négociations financières internationales. « Le FMI est l’avocat par rapport aux créanciers », a-t-il expliqué, plaidant pour des relations apaisées et constructives afin de faciliter une éventuelle restructuration de la dette et de restaurer la crédibilité financière du Sénégal.