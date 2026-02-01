Diplomatie : « Nous sommes passés d'une diplomatie protocolaire à une diplomatie économique », Khadim Bamba Fall

Le coordonnateur des BAOS, Khadim Bamba Fall, a décrypté la nouvelle orientation de la politique étrangère du pays. Il est revenu sur les voyages du Premier ministre Ousmane Sonko au Maroc, en Guinée et en Sierra Leone.



Selon Khadim Bamba Fall, le Premier ministre Ousmane Sonko a radicalement transformé l'approche des voyages officiels. « L'objectif n'est plus simplement de maintenir des liens diplomatiques, mais de stimuler la croissance nationale ». « Nous sommes passés d'une diplomatie essentiellement consulaire et protocolaire à une diplomatie économique », a-t-il souligné, ce dimanche sur RSI.



La récente visite au Maroc en est l'illustration parfaite avec la signature de 17 accords couvrant 11 secteurs différents. Mais Khadim Bamba Fall a précisé que la signature n’est qu’une étape. Le travail est déjà en cours pour « opérationnaliser » ces engagements en collaboration étroite avec les acteurs du terrain.



Au-delà de l'économie, d’après le coordonnateur de la BAOS, cette relation privilégiée profite directement aux Sénégalais résidant au Maroc. Grâce à une concertation permanente entre Dakar et Rabat, le climat consulaire est jugé excellent, facilitant ainsi la vie de la diaspora sénégalaise.



Cette nouvelle doctrine s'étend également au voisinage immédiat. « En Sierra Leone, des projets majeurs autour du gaz sénégalais, du manganèse et la perspective ambitieuse d’une route de l’acier ». En Guinée Conakry, le projet « Gas to Power », qui vise à positionner le Sénégal comme un hub incontournable pour l’industrie de l’aluminium dans la région », a -t-il expliqué.



Khadim Bamba Fall a estimé que cette dynamique marque une étape historique. Il s'agit désormais d'une politique étrangère axée sur les résultats concrets et le bien-être des Sénégalais, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou établis à l'étranger.

