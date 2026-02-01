Affaire Malick Diop détenu en Ukraine : Khadim Bamba Fall annonce l'avancée du dossier

Khadim Bamba Fall, coordonnateur des Bureaux d’Assistance aux Sénégalais de l’Extérieur (BAOS), s'est voulu rassurant quant au sort du jeune compatriote Malick Diop, actuellement détenu en Ukraine.



Le coordonnateur des BAOS a rappelé que l'efficacité diplomatique impose souvent le secret. « La diplomatie ne consiste pas à tout dire publiquement, car certaines informations relèvent de procédures internes », a-t-il précisé ce dimanche sur de Radio Sénégal internationale.



Khadim Bamba Fall a tenu à rappeler une réalité juridique complexe qui est « le respect de la souveraineté de l'Ukraine ». Selon lui, le Sénégal doit composer avec les lois et les tribunaux locaux, en commençant par l’ « activation » des mécanismes consulaires et diplomatiques classiques. « On ne peut pas imposer à un pays la libération d’un ressortissant par la force », a-t-il souligné.



Le coordonnateur a réaffirmé que chaque Sénégalais en difficulté à l'étranger bénéficie d'une attention constante des services de l'État. « Le dossier Malick Diop est traité avec un sérieux particulier », a-t-il signalé.