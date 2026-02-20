​Dette publique et fraude : le cocktail explosif qui coûte des milliards à la Senelec

D’après L’Observateur, l’audit du contrat de performance 2022-2024 de la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) révèle un contraste saisissant entre la santé financière de l’entreprise et des freins structurels persistants. Si les résultats financiers sont jugés « excellents » par l'expert-comptable Mohamed Sakhir Diagne, avec une dynamique globale positive, la société nationale d'électricité fait face à deux obstacles majeurs qui plombent son rendement.



Au 31 décembre, le secteur public devait 48,5 milliards de FCFA à la Senelec. Parmi ces débiteurs, il y a, entre autres, l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, l’Hôpital Principal, Sénégal Numérique SA. Le vol d'électricité et la fraude entraînent également un manque à gagner annuel estimé à 15 milliards de FCfa, empêchant la société d'atteindre son objectif de rendement global de 94%.



Face à ce constat, le ministre de l’Énergie, Birame Soulèye Diop, a annoncé des «actions coup de poing» et des mesures réglementaires immédiates pour 2026 et 2027. L’objectif affiché est d'assainir les finances de la société et d'accélérer l'accès universel à l'électricité, tout en exigeant des institutions publiques qu'elles honorent leurs factures.