​Diop Taïf et Vito devant le juge ce mercredi... pour avoir fait un Live devant la prison de Rebeuss

Inculpés sur la base de l’article 80 du code pénal, Mamadou Lamine Diop dit Diop Taïf et le dénommé Vito seront devant le juge ce mercredi 13 septembre. Selon le journal Les Echos l’affaire de Ousmane Sonko a conduit beaucoup de patriotes en prison, c’est le cas de Diop Taïf.



Ce dernier a été interpellé le jour de la confrontation de Ousmane Sonko avec Adji Sarr au bureau du Doyen des juges Omar Maham Diallo. Il a été envoyé devant le juge d’instruction du 3éme cabinet et placé sous mandat de dépôt, d’après le même journal.



Renvoyer devant devant la 3éme Chambre correctionnelle du tribunal de Grande Instance de Dakar pour être jugé, il est inculpé de manœuvre et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou occasionner des troubles politiques graves ect.



Lors ce qu’ils ont été interpellés Mamadou Lamine avec le dénommé Vito faisaient un live sur Facebook devant les murs de la prison de Rebeuss. Ils ont été envoyés devant le juge d’instruction.



En effet, celle-ci n’est pas la première accusation sur Diop Taïf. Il a été accusé auparavant de filmer l’enceinte du camp Abdou Diassé, d’après Les Échos. «C’est peut-être pour cela que le juge ne l’ai épargné et l’a envoyé en prison », écrit le même journal.