​Drame au Cap Skirring : deux sœurs trouvent la mort lors d'une partie de baignade

Deux sœurs, âgées de 14 et 18 ans, ont été retrouvées sans vie le vendredi dernier, vers 16 h 30, sur la plage d'un hôtel de la localité de Cap Skirring (sud). Leurs dépouilles ont été déposées à la morgue de l’hôpital d'Oussouye.



« Les deux victimes sont des élèves. Il s'agit de Ramatoulaye Baldé et Alimatou Diallo. Elles ont perdu la vie lors d'une partie de baignade. Une fois arrivées sur la plage, les deux filles se sont éloignées de leur mère avant d'aller se jeter dans la mer. Elles ont été emportées par un courant marin. C'est un groupe d'enfants qui se baignaient sur la plage qui a alerté leur mère de leur disparition. Les eaux les ont englouties quelques minutes plus tard », renseignent Libération.



Selon toujours le journal, « les deux victimes habitaient les quartiers de Boutoute et de Djibock, dans la commune de Ziguinchor. Elles se trouvaient avec leur maman qui venait d'arriver de France au moment des faits ».



La gendarmerie et les sapeurs-pompiers alertés, se sont rendus aussitôt sur place. Les corps sans vie des deux jeunes filles ont été déposés à la morgue de l'hôpital d'Oussouye. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.