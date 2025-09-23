Diamniadio : onze trafiquants présumés interpellés lors d’une opération coup de poing

La lutte contre le trafic de stupéfiants s’est intensifiée à Diamniadio. La Brigade territoriale, appuyée par l’Escadron de Surveillance et d’Intervention, a mené une vaste opération coup de poing le dimanche 21 septembre 2025 dans les quartiers Sant Yalla et Ndindy.Au terme de cette action, onze personnes présumées membres d’un réseau de trafic de chanvre indien et de Kush ont été arrêtées. Les forces de l’ordre ont également procédé à une perquisition dans l’un des appartements fréquentés par le groupe, où elles ont découvert une importante quantité de produits prohibés et divers objets.Le bilan fait état de la saisie de deux kilogrammes de chanvre indien, douze cornets déjà conditionnés pour la vente, onze téléphones portables ainsi que plusieurs armes blanches et autres matériels utilisés par le réseau.Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’exécution des plans d’action mis en œuvre sur l’ensemble du territoire national pour freiner la délinquance et démanteler les filières de trafic. Les suspects arrêtés ont été placés en garde à vue et l’enquête se poursuit.