Kidira : neuf (9) personnes interpellées dans un trafic de fausses cartes internationales de transport

La Section de Recherches de Tambacounda a mené, le mercredi 17 septembre 2025, une opération ayant conduit au démantèlement d’un réseau spécialisé dans la confection de fausses cartes internationales de transport public de marchandises.
D'après la Gendarmerie nationale, ce réseau, basé à Kidira, zone de transit stratégique, était en grande partie dirigé par des syndicalistes du secteur du transport.
L’enquête a révélé que chaque carte falsifiée était vendue à 25 000 francs CFA, permettant aux contrevenants d'en tirer d’importants bénéfices financiers.
L’opération a abouti à l’interpellation de neuf (09) individus fortement impliqués dans ce trafic.
