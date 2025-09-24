Kidira : neuf (9) personnes interpellées dans un trafic de fausses cartes internationales de transport

D'après la Gendarmerie nationale, ce réseau, basé à Kidira, zone de transit stratégique, était en grande partie dirigé par des syndicalistes du secteur du transport.

L’enquête a révélé que chaque carte falsifiée était vendue à 25 000 francs CFA, permettant aux contrevenants d'en tirer d’importants bénéfices financiers.

L’opération a abouti à l’interpellation de neuf (09) individus fortement impliqués dans ce trafic.

La Section de Recherches de Tambacounda a mené, le mercredi 17 septembre 2025, une opération ayant conduit au démantèlement d’un réseau spécialisé dans la confection de fausses cartes internationales de transport public de marchandises.