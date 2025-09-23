Macky Sall reçoit une délégation de l’Utah pour renforcer la coopération avec l’Afrique

L’ancien président de la République, Macky Sall, a annoncé avoir reçu en audience, ce mardi 23 septembre, une importante délégation américaine conduite par Jabez Stuart Adams, président du Sénat de l’État de l’Utah. Ce dernier était accompagné de Jonathan Freeman, président du World Trade Center Utah, et de Miles Hansen, président de la Fondation Stirling.La rencontre s’inscrit dans la continuité de la visite effectuée par Macky Sall à Salt Lake City en mai 2024. Selon l’ancien chef de l’État, ces échanges ont permis d’approfondir les discussions sur plusieurs questions d’intérêt commun. L’objectif affiché est de « renforcer la coopération entre l’État de l’Utah et l’Afrique », a-t-il écrit sur sa page Facebook.