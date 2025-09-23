Immigration clandestine, conflits mondiaux, escalators en panne : Trump s'en prend violemment à l’ONU

Pendant cette prise de parole de près d'une heure, alors que 30 minutes lui avaient été accordées, il n'a pas mâché ses mots contre l'organisation intergouvernementale.

Le locataire de la Maison-Blanche a d'abord reproché à l'ONU son "inaction" pour mettre fin aux conflits à travers le monde. Donald Trump prétend avoir mis fin à "sept conflits dont on disait qu'ils étaient interminables" depuis sa réélection. "L'ONU ne m'aide pas" dans ces efforts de paix, a-t-il accusé, "l'ONU n'a même pas essayé d'apporter des solutions dans ces conflits".

Un escalator "défectueux" et un prompteur "en panne”

Pour appuyer ses critiques sur le l'inefficacité supposée de l'ONU, Donald Trump a ensuite pris deux exemples inattendus : la défaillance du téléprompteur au début de son discours et une panne d'escalier mécanique à son arrivée aux Nations unies.

Les travaux de rénovation du siège de l'ONU dans le viseur de Trump

Donald Trump a ensuite fait référence au contrat de rénovation du siège de l'ONU qui, du temps où il était toujours dans l'immobilier, avait été attribué à l'un de ses concurrents.

"Il y a un homme qui s’appelle Donald Trump, qui travaillait dans l’immobilier à New York. Il a misé sur la rénovation de ce complexe des Nations unies", a-t-il débuté en détaillant le plan qu'il avait prévu avec un "sol en marbre" notamment. "Mais ils ont décidé de dépenser beaucoup plus d’argent avec un autre projet et je dois dire que le résultat est bien moindre. Je pense qu’à l’époque ils n’avaient aucune idée de ce qu’ils étaient en train de faire".

"Lorsque je regarde ce bâtiment et que je me retrouve coincé dans l’escalier mécanique, le fait est que c’est encore un chantier en cours (…). Beaucoup de choses à l’ONU se produisent sur ce modèle", a-t-il ajouté au sujet de la rénovation du siège de l'ONU.

L'ONU encouragerait "l'invasion" de certains pays par l'immigration illégale



Le président américain a accusé l'ONU d'être responsable d'une "crise migratoire incontrôlée" en Europe. "Vos pays sont en train d'être ruinés. L'ONU finance une attaque contre les pays occidentaux et leurs frontières. En 2024, les Nations unies ont largement financé des trajets de migrants vers les États-Unis. L'ONU soutient l'immigration clandestine et illégale. L'ONU a également fourni du transport, de l'alimentation, des cartes de crédit à des clandestins pour infiltrer nos frontières", a-t-il lancé.

"L'ONU doit mettre fin aux invasions et pas les financer", a-t-il ajouté avant de citer le cas de Londres. Qualifiant le nouveau maire de "terrible", il a assuré que la capitale britannique allait tomber dans la "charia".





Avec RTL

Au lendemain de la reconnaissance officielle de l'État de Palestine par la France, Donald Trump a prononcé un discours à la tribune de l'Organisation des Nations unies (ONU) ce mardi 23 septembre.