Interdiction de sortie du territoire : Madiambal Diagne débarqué d’un vol Air Sénégal à l’AIBD

Le journaliste et patron de presse, Madiambal Diagne, s’est vu interdire de quitter le territoire sénégalais par la Police de l’air et des frontières à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD).
D’après les informations de VIBRATU, il a été contraint, dans la soirée de ce mardi, de descendre d’un vol d’Air Sénégal à destination de Paris.
L’appareil, dont le décollage était prévu à 00h05, avait déjà embarqué ses passagers lorsque la police des frontières est intervenue pour inviter M. Diagne à quitter l’avion.
Les motifs de cette mesure restent, pour l’heure, inconnus.
Autres articles
-
Kidira : neuf (9) personnes interpellées dans un trafic de fausses cartes internationales de transport
-
Sénégal : pluie et orages attendus sur une grande partie du territoire
-
Diamniadio : onze trafiquants présumés interpellés lors d’une opération coup de poing
-
Grand Dakar : Deux individus arrêtés pour vol à l’arraché
-
Enseignement supérieur : Daouda Ngom place la concertation au cœur de son action