Interdiction de sortie du territoire : Madiambal Diagne débarqué d’un vol Air Sénégal à l’AIBD

D’après les informations de VIBRATU, il a été contraint, dans la soirée de ce mardi, de descendre d’un vol d’Air Sénégal à destination de Paris.

L’appareil, dont le décollage était prévu à 00h05, avait déjà embarqué ses passagers lorsque la police des frontières est intervenue pour inviter M. Diagne à quitter l’avion.

Les motifs de cette mesure restent, pour l’heure, inconnus.

Le journaliste et patron de presse, Madiambal Diagne, s’est vu interdire de quitter le territoire sénégalais par la Police de l’air et des frontières à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD).