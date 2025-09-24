Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Interdiction de sortie du territoire : Madiambal Diagne débarqué d’un vol Air Sénégal à l’AIBD



Interdiction de sortie du territoire : Madiambal Diagne débarqué d’un vol Air Sénégal à l’AIBD
Le journaliste et patron de presse, Madiambal Diagne, s’est vu interdire de quitter le territoire sénégalais par la Police de l’air et des frontières à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD).
 
D’après les informations de VIBRATU, il a été contraint, dans la soirée de ce mardi, de descendre d’un vol d’Air Sénégal à destination de Paris.
 
L’appareil, dont le décollage était prévu à 00h05, avait déjà embarqué ses passagers lorsque la police des frontières est intervenue pour inviter M. Diagne à quitter l’avion.
 
Les motifs de cette mesure restent, pour l’heure, inconnus.
Moussa Ndongo

Mercredi 24 Septembre 2025 - 04:02


