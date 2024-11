​El Hadji Ndary Gueye, « le journalisme est presque fini au Sénégal »

El Hadji Ndary Guèye, ex-conseiller en communication d’Idrissa Seck, a déclaré ce dimanche lors de l'émission Jury du Dimanche dont il était l'invité que ‘’le journalisme est presque fini au Sénégal’’. Pour lui, la tendance, c'est ‘’la spécialisation pointue’’ pour les journalistes. Le spécialiste en ingénierie touristique voit au niveau de la télévision ‘’plus de danse, plus de talk-show’’ que de médias qui parlent du développement. Ainsi, il invite à réorganiser le secteur.



« Nous n'avons pas de presse spécialisée dans ce pays. Je suis content qu'il y ait des gens quand, il y a un sujet réfléchi, en économie, en sciences, en technologie, mais qu'il n'y ait pas un seul, mais qu'il y ait des gens qui sont évidés de ce secteur-là et qui puissent en parler. Malheureusement, on est tous en politique. La tendance, c'est spécialisation pointue pour les journalistes », dénonce El Hadji Ndary Gueye.



Selon lui, la presse se détourne de plus en plus de son objectif. « Le journalisme est presque fini au Sénégal. De plus en plus, l'éthique commence à partir. De plus en plus, il y a une presse d'opinion. Et ça, ce n'est pas l'objectif de la presse. Ce n'est pas du journalisme. En plus, les réseaux sociaux sont là. Avant que vous ne fassiez la une de l'événement dont vous avez entendu parler, les réseaux sociaux vous ont déjà devancés. C'est devenu un problème très complexe. Je pense qu'il va falloir, un jour réorganiser le secteur », dit-il.



Pour le spécialiste en ingénierie touristique, « au niveau de la télévision, vous regardez la télé du matin au soir, on voit qu'il y a plus de danses, plus de talk-show que de médias qui parlent du développement », martèle l’invité du JDD.