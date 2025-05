Prévention des inondations à Matam : recensement des zones à risque et mobilisation communautaire

Les autorités administratives ont annoncé plusieurs mesures préventives pour lutter contre les inondations. Parmi ces mesures prises, un recensement exhaustif des sites inondables en saison des pluies, faire curer les caniveaux et désensabler les routes de la région de Matam (nord).



Selon le gouverneur Saïd Dia, qui s’exprime, ce mardi, lors d’une réunion consacrée à la prévention des inondations, « la première activité à mener, dans le cadre de notre plan d’action, sera de faire un recensement exhaustif des sites à risque ». Il a ajouté que des activités de curage des caniveaux et de désensablement des routes seront menées également en plus de la création de comités locaux de lutte contre les inondations.



« Il y a, dans la région de Matam, des volontaires prêts à soutenir l’État dans la gestion des inondations » a signalé le gouverneur tout en indiquant que les comités de lutte contre les inondations vont mener leurs activités sous la houlette des sous-préfets, des maires, des chefs de village et des délégués de quartier.