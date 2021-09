​Equipe nationale de Basket: l’avenir de Boniface Ndong en question

Une disette de vingt-quatre ans. Comme en 2017, le Sénégal a déchanté dans le dernier carré de l’Afrobasket. Impressionnants au premier tour du Championnat d'Afrique des Nations 2021 à Kigali (Rwanda) et portés par un Gorgui Sy Dieng qui a étalé sa classe de joueur NBA, les «Lions» ont mordu la poussière face à la Côte d'Ivoire en demi-finale (65-75). Une défaite amère que n'a pas effacé le goût de bronze, après la victoire sur le Cap-Vert (86-73) dans la “petite finale”.



Comme à son habitude, Baba Tandian ne mâche pas ses mots : «Quand on est allé pour conquérir un titre, on ne doit pas se contenter d'une troisième place. Le Sénégal s'en est contenté. Les gens ne sont pas allés pour conquérir le titre, c'est un échec», a fustigé l'ancien président de la Fédération sénégalaise de basket-ball, interrogé par L’Observateur. Et à ses yeux, son successeur Me Babacar Ndiaye et son équipe sont les principaux responsables, pas le sélectionneur.



Arrivé sur le banc de la sélection en février 2020 pour remplacer l'Espagnol Porfirio Fisac, qui n'a pu se libérer pour l'Equipe nationale du Sénégal, Boniface Ndong, toujours assistant coach des Denvers Nuggests (NBA, USA), est en fin de contrat. Le contrat qui le lie le staff technique national à la Fédération sénégalaise de basket-ball (Fsbb) a pris fin au terme de l'Afrobasket 2021. Alors que l'objectif de son bail était une victoire finale à Kigali, la question de son avenir avec les «Lions» se pose.



Baba Tandian et l'ancien international sénégalais Kabir Pène sont favorables au maintien de l'ancien pivot de l'Equipe nationale sur le banc des « Lions ». Mais l'ancien président d'instance dirigeante du basket mise sur un duo Boniface-"Adidas".



« Boniface est un jeune entraîneur. On aurait pu au départ l'associer à Abdourahmane Ndiaye "Adidas". Si on l'avait fait, je suis c'est sûr qu'on aurait pu avoir quelque chose. Ce duo-là aurait pu au départ gagner la coupe. Mais la Fédération et le ministère n'aiment pas les fortes têtes, quelqu'un qui dit la vérité. C'est pourquoi ils ont viré Adidas" et Cheikh Sarr. "Adidas" a qualifié l'équipe lors du Championnat du monde. Il a demandé des moyens pour se préparer et on lui a présenté un contrat. Le lendemain matin, on l'a dégommé. Boniface peut s'attendre à un scenario pareil parce que ces gens-là n'ont pas de vertus », a prévenu Baba Tandian.



Pour sa part, l'ancien joueur de Clermont-Ferrand (Pro A-France) évoque plusieurs raisons pour le maintien de Boniface. «Nous devons travailler dans la durée et éviter des changements. L'Equipe du Sénégal et celle de la Tunisie sont différentes. Individuellement, nous sommes au-dessus, mais collectivement, la Tunisie est meilleure. Mais tout doit être un travail préalable. Il y a une géographie de basket qui se dessine dans l'Est de l'Afrique. Il faut être regardant et réfléchir sur cela », a confié Kabir Pène ancien meneur des « Lions », invitant l'État du Sénégal à se pencher sur Amadou Gallo Fall, patron de la ligue de basket africaine (Bal) qui a fait des résultats spectaculaires au niveau de la NBA.



«Nous avons de l'or chez nous, mais on ne le voit pas », conclut-iil.