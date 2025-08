L’Afrique de l’Est à l’heure du CHAN 2025

La Confédération africaine de Football (CAF) avait annoncé en janvier dernier le report à août 2025. Le tournoi devait avoir lieu en février dernier. L’Afrique de l’Est, qui n’avait plus accueilli le tournoi depuis l’édition rwandaise de 2016, sera le terrain de jeu d’une compétition qui grandi au fur et à mesure des éditions. L’édition 2023 en Algérie a marqué un tournant avec une affluence record dans les stades.



Première participation du Kenya au CHAN

C’est la toute première participation du Kenya au CHAN. La rencontre face à la RDC, dimanche 3 août, ne sera que la deuxième officielle du Kenya en quatre ans. Après une longue suspension infligée par la FIFA, la sélection a retrouvé les terrains en mars dernier face au Gabon, dans un match qualificatif pour la Coupe du Monde 2026. « Construire une équipe compétitive et restaurer la fierté nationale, c’est notre double mission », a confié l’entraîneur sud-africain Bennie McCarthy. Évoluer dans le groupe A, composé de la RDC, de l’Angola et du Maroc, ne sera pas une partie de plaisir.



L’Algérie, qui avait organisé la dernière édition et qui avait été battue par le Sénégal en finale à l’issue d’une renversante séance de tirs au but, revient avec des ambitions. « Le CHAN, c’est de l’expérience pour les joueurs et le staff. Le défi, c’est de remporter le titre. Tout le monde est excité, on veut tout faire pour réussir », dit au micro de RFI le coach Madjid Bougherra, architecte de la Coupe Arabe FIFA 2021 qu’il avait décrochée au Qatar. Le premier match face à l’Ouganda, programmé le 4 août, donnera le ton. La sélection A’ a été relancée en catastrophe, la participation au CHAN 2024 n’était pas dans les plans de la Fédération algérienne de football qui avait décidé dans un premier temps de tirer un trait sur le tournoi, car il n’y avait pas d’équipe active. En pompier de service, Bougherra a accepté de relever le défi.



Le Sénégal va défendre crânement sa chance

Le Sénégal, qui a perdu ses deux derniers matchs amicaux contre l’Ouganda et la Tanzanie, va défendre son titre. « Les garçons présents sont capables de faire aussi bien. On va défendre crânement nos chances », dit le coach Souleymane Diallo à RFI. Lors de la phase finale du CHAN, le Sénégal évoluera dans le groupe D aux côtés du Nigeria, du Congo et du Soudan. Les hommes du technicien sénégalais entameront leur campagne le 5 août contre le Nigeria sans Papa Doudou Diallo, meilleur buteur du championnat de Ligue 1.



La Mauritanie disputera sa quatrième phase finale. Après un parcours prometteur lors de la dernière édition en Algérie, conclu par un quart de finale historique, les Mourabitounes veulent confirmer et faire mieux. Dans le groupe B, ils affronteront la Tanzanie (co-pays hôte), le Burkina Faso, Madagascar et la République Centrafricaine. « En 2022, la Mauritanie était dans un groupe à trois, avec seulement deux matchs à jouer. Cette fois, il y aura cinq équipes dans notre poule, donc quatre matchs dès le premier tour. Cela change beaucoup de choses en termes de gestion d’effectif et de récupération. Nous voulons franchir un palier, mais sans brûler d’étapes », a déclaré sur le site de la CAF le sélectionneur Aritz López Garai, ancien milieu de terrain espagnol.



GROUPE A : Kenya, Maroc, Angola, RD Congo, Zambie



GROUPE B : Tanzanie, Madagascar, Mauritanie, Burkina Faso, République Centrafricaine



GROUPE C : Ouganda, Niger, Guinée, Algérie, Afrique du Sud



GROUPE D : Sénégal, Guinée équatoriale, Soudan, Nigeria