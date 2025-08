Révolution en défense au PSG, l’OM s’enflamme pour l’arrivée de ses recrues

Nouvelle défense en vue au PSG

Le mercato du PSG commence à s’emballer petit à petit. On commence avec la grande annonce de Marquinhos qui a indiqué son envie de rester selon L’Equipe. «Ici c’est Marqui» pouvons-nous lire. En effet, l’avenir du défenseur brésilien pouvait se poser après la saison parfaite que vient de vivre le PSG. A 31 ans, le capitaine emblématique était annoncé sur le départ, mais Marquinhos va bien rester au club la saison prochaine. Ce qui ne sera pas le cas de Milan Skriniar. Le défenseur Slovaque est officiellement cédé à Fenerbahçe pour un montant avoisinant les 10M €. Déjà prêté en Turquie la saison dernière, l’aventure parisienne s’arrête donc là, le PSG va pouvoir se concentrer sur le dossier Zabarnyi qui progresse. Hier soir, le défenseur ukrainien a liké un post Instagram annonçant un accord entre le PSG et le joueur, ce qui n’a pas échappé aux supporters du PSG, mais le like a ensuite été retiré. Alors erreur ou premier indice d’une arrivée ?



L’OM tout feu tout flamme

C’est la folie à Marseille ! En deux jours, le club phocéen a mis le feu sur le marché des transferts avec les arrivées d’Igor Paixao et de Pierre-Emerick Aubameyang. «L’OM offre un bain de foule à Paixao» titre la Provence, pour souhaiter la bienvenue à l’ailier brésilien nouvelle recrue la plus chère de l’histoire de l’OM. Il a reçu un accueil au niveau, tout comme PEA qui a fait son grand retour. Le Gabonais aussi a enflammé les supporters et si sa condition physique soulève une interrogation, pour son ancien préparateur physique pas de doute : “si Aubameyang fait une préparation sans blessure, il retrouvera ses qualités”. Voilà qui devrait encore plus hyper les supporters marseillais.



Deux attaquants de Premier League font grève

Dans le Royaume de sa Majesté, le bal des n°9 fait toujours plus de bruits, avec notamment le destin d’Alexander Isak au centre des préoccupations, encore. «Grévistes» titre le Daily Star pour parler de deux joueurs en conflit avec leur direction. On commence avec le Suédois qui veut quitter Newcastle et s’entraîne dans les installations de la Real Sociedad, son ancien club, tandis que Yoan Wissa lui veut rejoindre les Magpies. Le jeu de domino va encore agiter nos journées aussi à Manchester United, où Rasmus Hojlund ne veut pas entendre parler d’un départ et compte se battre pour sa place. «Hojlund d’espoir et de… gloire ? », titre le Manchester Evening News qui ajoute aussi que son plan est clair, rester et se battre quoi qu’il arrive.