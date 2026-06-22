​Financement du développement : La CNUCED pointe du doigt le poids insoutenable des intérêts de la dette

L’accès aux capitaux abordables demeure un obstacle majeur pour les pays en développement, Selon le rapport de la CNUCED intitulé « Financement du développement : Flux externes de capitaux financiers vers les pays en développement et leur coût ».
L'institution souligne que « l'incapacité d'accéder à des capitaux abordables à long terme et la perte d'espace budgétaire sont identifiées comme des facteurs clés contribuant à l'échec de nombreux pays en développement à investir suffisamment dans leurs programmes de développement durable ».
La situation est particulièrement alarmante en raison du « coût élevé du capital » qui pèse lourdement sur les finances publiques.
Le rapport indique qu'entre 2018 et 2024, « 99 pays en développement, abritant 5,5 milliards de personnes, ont connu une diminution de la part des recettes publiques disponibles pour financer d'autres dépenses, y compris les Objectifs de développement durable (ODD), en raison de la hausse des coûts des intérêts de la dette publique ».
Face à cette « dynamique largement tirée par le coût croissant du financement de la dette », la CNUCED préconise des actions à plusieurs niveaux.
Si des changements systémiques sont nécessaires au niveau multilatéral, le rapport précise que « la plupart des pays en développement disposent encore d'une marge de manœuvre et d’une capacité importante pour traiter eux-mêmes les nombreux facteurs nationaux responsables de leurs coûts élevés du capital ».
L'institution souligne que « l'incapacité d'accéder à des capitaux abordables à long terme et la perte d'espace budgétaire sont identifiées comme des facteurs clés contribuant à l'échec de nombreux pays en développement à investir suffisamment dans leurs programmes de développement durable ».
La situation est particulièrement alarmante en raison du « coût élevé du capital » qui pèse lourdement sur les finances publiques.
Le rapport indique qu'entre 2018 et 2024, « 99 pays en développement, abritant 5,5 milliards de personnes, ont connu une diminution de la part des recettes publiques disponibles pour financer d'autres dépenses, y compris les Objectifs de développement durable (ODD), en raison de la hausse des coûts des intérêts de la dette publique ».
Face à cette « dynamique largement tirée par le coût croissant du financement de la dette », la CNUCED préconise des actions à plusieurs niveaux.
Si des changements systémiques sont nécessaires au niveau multilatéral, le rapport précise que « la plupart des pays en développement disposent encore d'une marge de manœuvre et d’une capacité importante pour traiter eux-mêmes les nombreux facteurs nationaux responsables de leurs coûts élevés du capital ».
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