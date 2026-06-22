Allemagne : Diomaye Faye accorde une audience à Siemens Healthineers «pour mieux équiper» les hôpitaux sénégalais

En marge du forum économique germano-sénégalais, le Président sénégalais, Diomaye Faye, a reçu M. Marco Linnig, qui dirige le groupe Siemens Healthineers, « l'un des tout premiers groupes mondiaux de technologies médicales ».



Selon un communiqué de la présidence, «l'enjeu est simple et il touche chaque famille». Il s’agit de « mieux équiper les hôpitaux (sénégalais), installer les scanners et les appareils d'imagerie là où ils manquent, raccourcir le temps entre le moment où l'on tombe malade et celui où l'on est correctement diagnostiqué». Le communiqué souligne aussi que «ce qui se décide dans une salle de réunion à Berlin se mesure demain dans un service de radiologie à Ziguinchor ou à Matam».



Au cours de l’audience, le chef de l'État a «tenu à ce que la formation des médecins et des techniciens sénégalais soit au premier rang de la discussion, parce qu'un appareil sophistiqué ne vaut que par la main qui le maîtrise». Cette approche s’inscrit, selon la présidence, dans «cette exigence, faire grandir les compétences nationales en même temps que les infrastructures, qui porte la Vision Sénégal 2050 ».



Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, effectue une visite officielle en Allemagne du 21 au 23 juin 2026. Arrivé à Berlin le dimanche 21 juin sous l'invitation conjointe du président fédéral Frank-Walter Steinmeier et du chancelier Friedrich Merz, ce déplacement de 48 heures vise principalement à mobiliser de nouveaux investissements.

