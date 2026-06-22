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Assemblée nationale : Composition complète du nouveau bureau



Assemblée nationale : Composition complète du nouveau bureau
L’Assemblée nationale a élu son nouveau bureau ce lundi. Proposée par le groupe majoritaire Pastef-les patriotes, la nouvelle équipe dirigeante a été validée par les députés avec une large majorité de 129 voix pour et 4 abstentions.
 
Composition complète du nouveau bureau de l'Assemblée nationale

Président : Ousmane Sonko
 
Les huit vice-présidences

1er Vice-Président : Malick Ndiaye
 
2ème Vice-Président : Rokhy Ndiaye
 
3ème Vice-Président : Ismaila Diallo
 
4ème Vice-Président : Mbene Faye
 
5ème Vice-Président : Samba Dang
 
6ème Vice-Président : Oulimata Sidibe
 
7ème Vice-Président : Mohamed Sall
 
8ème Vice-Président : Raqui Diallo
 
Le secrétariat évalue

1ère : Maimouna Bousso
 
2ème : Bacary Diedhiou
 
3ème : Ramatoulaye Bodian
 
4ème : Assane Diop
 
5ème : Daba Wagnane
 
6ème : Cheikh Faye
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Lundi 22 Juin 2026 - 18:17


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