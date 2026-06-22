Assemblée nationale : Composition complète du nouveau bureau

L’Assemblée nationale a élu son nouveau bureau ce lundi. Proposée par le groupe majoritaire Pastef-les patriotes, la nouvelle équipe dirigeante a été validée par les députés avec une large majorité de 129 voix pour et 4 abstentions.
Composition complète du nouveau bureau de l'Assemblée nationale
Président : Ousmane Sonko
Les huit vice-présidences
1er Vice-Président : Malick Ndiaye
2ème Vice-Président : Rokhy Ndiaye
3ème Vice-Président : Ismaila Diallo
4ème Vice-Président : Mbene Faye
5ème Vice-Président : Samba Dang
6ème Vice-Président : Oulimata Sidibe
7ème Vice-Président : Mohamed Sall
8ème Vice-Président : Raqui Diallo
Le secrétariat évalue
1ère : Maimouna Bousso
2ème : Bacary Diedhiou
3ème : Ramatoulaye Bodian
4ème : Assane Diop
5ème : Daba Wagnane
6ème : Cheikh Faye
Composition complète du nouveau bureau de l'Assemblée nationale
Président : Ousmane Sonko
Les huit vice-présidences
1er Vice-Président : Malick Ndiaye
2ème Vice-Président : Rokhy Ndiaye
3ème Vice-Président : Ismaila Diallo
4ème Vice-Président : Mbene Faye
5ème Vice-Président : Samba Dang
6ème Vice-Président : Oulimata Sidibe
7ème Vice-Président : Mohamed Sall
8ème Vice-Président : Raqui Diallo
Le secrétariat évalue
1ère : Maimouna Bousso
2ème : Bacary Diedhiou
3ème : Ramatoulaye Bodian
4ème : Assane Diop
5ème : Daba Wagnane
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