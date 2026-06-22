Assemblée nationale : Composition complète du nouveau bureau

L’Assemblée nationale a élu son nouveau bureau ce lundi. Proposée par le groupe majoritaire Pastef-les patriotes, la nouvelle équipe dirigeante a été validée par les députés avec une large majorité de 129 voix pour et 4 abstentions.



Composition complète du nouveau bureau de l'Assemblée nationale



Président : Ousmane Sonko



Les huit vice-présidences



1er Vice-Président : Malick Ndiaye



2ème Vice-Président : Rokhy Ndiaye



3ème Vice-Président : Ismaila Diallo



4ème Vice-Président : Mbene Faye



5ème Vice-Président : Samba Dang



6ème Vice-Président : Oulimata Sidibe



7ème Vice-Président : Mohamed Sall



8ème Vice-Président : Raqui Diallo



Le secrétariat évalue



1ère : Maimouna Bousso



2ème : Bacary Diedhiou



3ème : Ramatoulaye Bodian



4ème : Assane Diop



5ème : Daba Wagnane



6ème : Cheikh Faye