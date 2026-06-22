Assemblée nationale/Salimata Dieng (députée): « Nous devons consolider les acquis, 2029 se prépare maintenant »

L'Assemblée nationale du Sénégal compte une nouvelle voix dans ses rangs. Adjointe au secrétaire général de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS), Salimata Dieng a été officiellement installée comme députée ce lundi 22 juin. Elle succède à Marie-Angélique Diouf, dont elle était la suppléante, suite à la nomination de cette dernière dans le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô.



Dans une déclaration sur ses réseaux sociaux, évoquant son limogeage de la présidence après des critiques sur la gouvernance du pays, elle a affirmé que «certaines épreuves ne sont que des étapes que la vie place sur le chemin de ceux qui servent une cause».



Inspirée par son parcours dans le secteur agricole et rendant un hommage au leader du parti, Ousmane Sonko, pour «son courage et sa constance», elle a rappelé que « le service de la nation dépasse les fonctions et les titres ».



Tournée vers l'avenir, la députée a profité de son installation pour fixer le cap politique des années à venir. Estimant que sa présence à l'hémicycle n'est pas une finalité mais « un nouveau départ », elle a exhorté ses camarades de parti à se mettre en ordre de bataille pour les prochaines élections dont la présidentielle de 2029. «Nous devons préserver cet héritage politique, consolider les acquis et poursuivre le combat pour les idéaux qui nous rassemblent», rappelant que «l’échéance de 2029 se prépare dès maintenant ».