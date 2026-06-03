​Fonds COVID : Moustapha Diop obtient une liberté provisoire après plus d’un an de détention

Ancien ministre, maire et député de Louga, Moustapha Diop a obtenu une liberté provisoire ce mercredi 3 juin 2026 après un an et douze jours de détention, selon nos informations. La décision a été rendue par la Commission d’instruction de la Haute Cour de Justice.



Arrêté dans le cadre de l’affaire liée à la gestion des fonds destinés à l’acquisition de masques de protection contre la Covid‑19, le président du parti Farlu est accusé d’un détournement présumé de 2,5 milliards de FCFA. Cette procédure avait conduit à la levée de son immunité parlementaire afin qu’il puisse répondre devant la justice.



Lors des débats à l’Assemblée nationale, Moustapha Diop, assurant lui-même sa défense, sans avocat, avait proclamé son innocence et appelé les députés à voter la levée de son immunité afin qu’il puisse comparaître devant la justice. Il avait affirmé alors être « blanc comme neige » et disait ne craindre que Dieu.



Au cours de l’instruction, le montant supposément détourné a été évalué à 2,5 milliards de FCFA, avant d’être ramené à 938 millions, puis finalement à 12 millions de FCFA. Selon les éléments versés au dossier, plusieurs fournisseurs ont produit des bordereaux de livraison, factures, bons de commande et photographies attestant du paiement et de la livraison des masques commandés.



Malgré ces éléments, une caution de 120 millions de FCFA a été fixée pour l’octroi d’une liberté provisoire. Moustapha Diop avait d’abord refusé de la verser, estimant que les 300 000 masques concernés, évalués à environ 120 millions de FCFA, avaient bien été livrés et que les justificatifs nécessaires avaient été remis à la Commission d’instruction. Ses avocats lui auraient toutefois conseillé de verser la caution afin de recouvrer sa liberté puis de poursuivre sa défense pour obtenir, le cas échéant, un non-lieu et le remboursement de cette somme.



Après avoir résisté à cette option pendant plusieurs jours, l’ancien ministre a finalement accepté de cautionner le montant requis. Cette décision est accueillie comme un soulagement par les militants de Farlu, particulièrement à Louga, où ses partisans préparent son retour.



La défense de Moustapha Diop est assurée par Mes Oumar Youm, Borso Pouye, Moustapha Mbow, Dione, Boubacar Cissé et Abdou Dialy Kane.