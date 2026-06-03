Sédhiou : Démission d'Aboubacar Traoré, directeur du centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba

La vague de départs qui secoue l'administration sénégalaise depuis le limogeage d'Ousmane Sonko de la Primature a désormais gagné le secteur de la santé. Le Dr Aboubacar Traoré, directeur du Centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou, a officiellement remis sa démission, ce mercredi 3 juin 2026.



Dans un message rendu public et adressé à ses amis, à sa famille et à ses proches, le médecin précise avoir saisi le Dr Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, pour lui faire part de sa décision. Celle-ci intervient, selon ses propres termes, après une « réflexion profonde et mûre », motivée par des raisons à la fois personnelles et professionnelles.



Le responsable sortant tient à souligner que son passage à la tête de l'établissement sanitaire est avant tout une œuvre collective. Il rend hommage aux équipes qu'il qualifie de « compétentes et engagées », affirmant que les progrès accomplis dans les services rendus aux populations, ainsi que les réalisations de son mandat, relèvent d'un effort collectif.





Dans ses remerciements, le Dr Traoré cite ses collaborateurs, ses parents, sa famille et ses amis. Il adresse également un message aux habitants de Sédhiou, sans oublier la population de Marsassoum, qu'il désigne sous le nom d'Al Numbaara, saluant leur confiance et leur accompagnement. Il signe son message en qualité de Point focal Moncap Santé et Protection Sociale pour la Casamance.



Cette démission s'inscrit dans une séquence politique déjà marquée par plusieurs départs de hauts responsables. Depuis l'éviction d'Ousmane Sonko le 23 mai 2026, trois autres démissions notables ont été enregistrées : El Hadj Ndane Diagne a quitté la direction générale de la SONACOS, Mouhamed Abdallah Ly a abandonné la direction du Musée des Civilisations noires, tandis que Khadija Mahécor Diouf a remis sa démission de la présidence du Conseil de surveillance de l'Agence de Développement local.