Droit d'auteur : Youssou Ndour nommé vice-président de la CISAC

Le chanteur sénégalais Youssou Ndour a été nommé vice-président de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC), la principale organisation mondiale de gestion des droits d'auteur. L'information a été révélée par Ngoné Ndour, présidente du conseil d'administration de la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins (Sodav), qui est également la sœur de l'artiste.



Selon ses déclarations, cette nomination, officialisée ce mercredi 3 juin 2026, entrera en vigueur à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle de la CISAC, prévue le jeudi 4 juin à Paris. « Cet événement parisien marque le centenaire de la CISAC », a souligné la PCA de la Sodav.



La Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs est une institution majeure dans le paysage culturel mondial. Elle représente plus de cinq millions de créateurs à travers 227 sociétés membres réparties dans 111 pays.



L'organisation œuvre activement à la protection du droit d'auteur, au renforcement des systèmes de gestion collective et à la juste rémunération des auteurs-compositeurs, compositeurs, créateurs audiovisuels, écrivains et artistes visuels pour l'utilisation de leurs œuvres.