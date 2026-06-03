Ligue 2 : Essamaye sacré champion, Diambars de retour dans l'élite, Ndiambour et Thiès FC relégués

La dernière journée de la Ligue 2 a livré son verdict ce mercredi 3 juin 2026. À l'issue de la 30e et ultime levée du championnat, Essamaye FC et Diambars ont décroché leur billet pour la Ligue 1 la saison prochaine, tandis que Ndiambour et Thiès FC sont condamnés à descendre en National 1.



Essamaye FC a fait le job. Face à Amitié FC. Les Ziguinchorois se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0), un score suffisant pour valider non seulement l'accession dans l'élite, mais aussi le titre de champion de Ligue 2. Avec 48 points au compteur, Essamaye termine en tête du classement.



Le Diambars n’est pas en reste. Deuxième avec 47 points, les “Académiciens” ont dominé NGB Niary Tally sur le score sans appel de 4 buts à 0. Cette large victoire leur permet de retrouver la Ligue 1 la saison prochaine aux côtés d'Essamaye.



Malgré une victoire convaincante (3-0) face à l'AS Saloum, la Douane ne parvient pas à accrocher la montée. Ce succès s'avère insuffisant, et l'équipe devra se contenter d'une nouvelle saison en Ligue 2.



Le duel du bas de tableau a tourné à l'avantage du Port. Alors que Ndiambour espérait décrocher le point du maintien, les Portuaires ont livré une belle prestation pour s'imposer 3-1. Ce résultat sauve le Port mais condamne les Lougatois à évoluer en National 1 la saison prochaine.

Thiès FC est la deuxième équipe à connaître la relégation en National 1.