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Moustapha Diop après sa libération : « C’était une mission que Dieu m’avait assignée »



Moustapha Diop après sa libération : « C’était une mission que Dieu m’avait assignée »
Libéré ce mercredi 3 juin 2026 après plus d’un an de détention, l’ancien ministre de l’Industrie, Moustapha Diop, a été accueilli par une foule de partisans, sympathisants et proches à sa sortie de la prison de Rebeuss.

Au milieu d’un important rassemblement, le maire de Louga a fait une brève déclaration à la presse. Le président du parti Farlu a indiqué avoir vécu son séjour carcéral comme une épreuve voulue par Dieu.

« C’est une mission que Dieu m’avait assignée. Durant toute cette période, les Sénégalais m’ont témoigné leur attachement. Chaque jour, des compatriotes venaient me rendre visite là où j’étais », a-t-il confié.

Revenant sur cette expérience, Moustapha Diop a affirmé l’avoir traversée avec dignité. « J’ai vécu cette épreuve dignement et je la considère aujourd’hui comme une mission accomplie », a-t-il déclaré.

L’ancien ministre a par ailleurs annoncé qu’il s’exprimera plus largement dans les prochains jours à Louga afin de revenir sur cette affaire et les perspectives à venir.

Avant de quitter les lieux, il a tenu à adresser ses remerciements à ses soutiens ainsi qu’à l’ensemble des Sénégalais pour les marques de solidarité et de soutien qu’il dit avoir reçues durant sa détention.
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Moussa Ndongo

Mercredi 3 Juin 2026 - 20:06


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