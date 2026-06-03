Moustapha Diop après sa libération : « C’était une mission que Dieu m’avait assignée »

Libéré ce mercredi 3 juin 2026 après plus d’un an de détention, l’ancien ministre de l’Industrie, Moustapha Diop, a été accueilli par une foule de partisans, sympathisants et proches à sa sortie de la prison de Rebeuss.



Au milieu d’un important rassemblement, le maire de Louga a fait une brève déclaration à la presse. Le président du parti Farlu a indiqué avoir vécu son séjour carcéral comme une épreuve voulue par Dieu.



« C’est une mission que Dieu m’avait assignée. Durant toute cette période, les Sénégalais m’ont témoigné leur attachement. Chaque jour, des compatriotes venaient me rendre visite là où j’étais », a-t-il confié.



Revenant sur cette expérience, Moustapha Diop a affirmé l’avoir traversée avec dignité. « J’ai vécu cette épreuve dignement et je la considère aujourd’hui comme une mission accomplie », a-t-il déclaré.



L’ancien ministre a par ailleurs annoncé qu’il s’exprimera plus largement dans les prochains jours à Louga afin de revenir sur cette affaire et les perspectives à venir.



Avant de quitter les lieux, il a tenu à adresser ses remerciements à ses soutiens ainsi qu’à l’ensemble des Sénégalais pour les marques de solidarité et de soutien qu’il dit avoir reçues durant sa détention.