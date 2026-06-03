Moustapha Diop après sa libération : « C’était une mission que Dieu m’avait assignée »

Libéré ce mercredi 3 juin 2026 après plus d’un an de détention, l’ancien ministre de l’Industrie, Moustapha Diop, a été accueilli par une foule de partisans, sympathisants et proches à sa sortie de la prison de Rebeuss.
Au milieu d’un important rassemblement, le maire de Louga a fait une brève déclaration à la presse. Le président du parti Farlu a indiqué avoir vécu son séjour carcéral comme une épreuve voulue par Dieu.
« C’est une mission que Dieu m’avait assignée. Durant toute cette période, les Sénégalais m’ont témoigné leur attachement. Chaque jour, des compatriotes venaient me rendre visite là où j’étais », a-t-il confié.
Revenant sur cette expérience, Moustapha Diop a affirmé l’avoir traversée avec dignité. « J’ai vécu cette épreuve dignement et je la considère aujourd’hui comme une mission accomplie », a-t-il déclaré.
L’ancien ministre a par ailleurs annoncé qu’il s’exprimera plus largement dans les prochains jours à Louga afin de revenir sur cette affaire et les perspectives à venir.
Avant de quitter les lieux, il a tenu à adresser ses remerciements à ses soutiens ainsi qu’à l’ensemble des Sénégalais pour les marques de solidarité et de soutien qu’il dit avoir reçues durant sa détention.
Au milieu d’un important rassemblement, le maire de Louga a fait une brève déclaration à la presse. Le président du parti Farlu a indiqué avoir vécu son séjour carcéral comme une épreuve voulue par Dieu.
« C’est une mission que Dieu m’avait assignée. Durant toute cette période, les Sénégalais m’ont témoigné leur attachement. Chaque jour, des compatriotes venaient me rendre visite là où j’étais », a-t-il confié.
Revenant sur cette expérience, Moustapha Diop a affirmé l’avoir traversée avec dignité. « J’ai vécu cette épreuve dignement et je la considère aujourd’hui comme une mission accomplie », a-t-il déclaré.
L’ancien ministre a par ailleurs annoncé qu’il s’exprimera plus largement dans les prochains jours à Louga afin de revenir sur cette affaire et les perspectives à venir.
Avant de quitter les lieux, il a tenu à adresser ses remerciements à ses soutiens ainsi qu’à l’ensemble des Sénégalais pour les marques de solidarité et de soutien qu’il dit avoir reçues durant sa détention.
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