Kolda : Mameboye Diao appelle la classe politique à rester des citoyens au service de la cause koldoise

« Il nous faut rester des citoyens de la cause koldoise ». C’est le message fort lancé par le maire de Kolda, Mameboye Diao, à l’endroit de la classe politique locale lors de la journée de « Sargal » organisée samedi dernier en l’honneur de l’ancien maire Abdoulaye Bibi Baldé.



Cette cérémonie d’hommage, initiée par la section féminine de sa sensibilité politique dénommée « Les Amazones de Bibi », affiliée à l’Alliance pour la République (APR), a réuni de nombreux militants, sympathisants et acteurs politiques venus saluer le parcours de celui qui a dirigé la municipalité de Kolda pendant huit années.



Parrain de l’événement, Mameboye Diao a rendu un vibrant hommage à l’ancien ministre et ex-directeur général de La Poste sous le régime du président Macky Sall. Il lui a surtout demandé de poursuivre son engagement en faveur du développement de Kolda malgré son départ de la tête de la mairie.



« Ne baisse pas les bras. Kolda a besoin de toi », a insisté l’édile de la commune, avant d’élargir son message à l’ensemble des responsables politiques de la région.



Dans un discours aux accents politiques prononcés, Mameboye Diao a exhorté les acteurs locaux à privilégier l’intérêt supérieur de Kolda. « Refusons que Kolda tombe dans les bras de vendeurs d’illusions », a-t-il martelé. Selon lui, « notre responsabilité historique est un devoir de vérité envers les populations koldoises », estimant que « la vérité est dans le culte du travail, pas dans le mensonge, la manipulation et l’invective».



Des propos qui, pour certains observateurs de la scène politique locale, sonnent comme une mise en garde et un appel à la vigilance dans un contexte marqué par les prémices de la recomposition politique en perspective des prochaines élections locales.



Prenant la parole à son tour, Abdoulaye Bibi Baldé a réaffirmé sa disponibilité à continuer à servir sa région et son pays. « Je mettrai toujours mes forces et mes idées au service de Kolda et du Sénégal », a déclaré l’ancien maire, tout en précisant qu’il reste opposé à ce qu’il qualifie de « combats inutiles ».



Visiblement ému par les marques de reconnaissance à son endroit, l’ancien édile a salué l’initiative des « Amazones de Bibi ». Selon lui, cette manifestation a permis de célébrer « la loyauté et le compagnonnage sincère », valeurs qu’il considère comme essentielles dans l’engagement politique.



À travers cette journée d’hommage, les organisatrices ont voulu témoigner leur reconnaissance à un responsable politique qui a marqué la vie municipale de Kolda, tout en réaffirmant leur attachement à son leadership et à son héritage politique.