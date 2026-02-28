​Frontière de Goxu Mbathie : le Gouverneur lève toute équivoque sur le chantier mauritanien

​Face à la montée de la tension et à la prolifération de messages alarmistes sur les réseaux sociaux, les autorités régionales de Saint-Louis ont décidé de prendre la parole. Par le biais d'un communiqué officiel, le Gouverneur de la région a tenu à rassurer les populations concernant un projet de construction en cours à la frontière avec la Mauritanie.



​Depuis quelques jours, la toile s’enflamme. Des vidéos et des messages vocaux circulent massivement, montrant des citoyens s’insurgeant contre l'édification d'un poste de contrôle par la République islamique de Mauritanie. L'inquiétude majeure des habitants du quartier de Goxu Mbathie reposait sur une crainte de violation de l’intégrité territoriale : selon eux, le chantier empiétait sur le sol sénégalais.



​Pour couper court aux rumeurs, le Gouverneur sénégalais a sollicité l'expertise de la Commission nationale de Gestion des Frontières. Les conclusions de l’organe technique sont sans appel : Une visite de terrain a été effectuée pour vérifier les coordonnées géographiques. Le tracé officiel de la frontière confirme que le projet est situé intégralement en territoire mauritanien.

​

Une carte officielle matérialisant le tracé et la localisation exacte du chantier a été produite pour servir de preuve irréfutable. « Le projet se réalise en territoire mauritanien conformément au tracé officiel de la frontière », précise le communiqué, balayant ainsi les accusations d'annexion territoriale.



​Dans une démarche de transparence, le Gouverneur a reçu en audience les représentants des populations de Goxu Mbathie pour leur présenter les documents cartographiques. Il les a exhortés à agir comme des relais d’information auprès de la base afin d’éviter toute immixtion ou malentendu. L’autorité régionale lance un appel au calme et invite les concitoyens « à s'abstenir de toute action hostile ou provocation, privilégier le dialogue avec les autorités compétentes, et vérifier l'information auprès des sources officielles avant toute diffusion ».



​Le Gouverneur réaffirme que les services de l'État restent à l'écoute des préoccupations des administrés pour garantir la stabilité et la paix dans cette zone transfrontalière.