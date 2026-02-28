Israël et les États-Unis annoncent avoir lancé des attaques contre l'Iran, Téhéran riposte

Ce qu'il faut retenir :

► Israël a annoncé avoir mené samedi 28 des frappes contre la capitale iranienne Téhéran. La télévision d'État iranienne a rapporté trois explosions, sans en donner la cause, alors que des journalistes de l'AFP confirmaient des détonations à Téhéran et Ispahan.



► Peu après les premières frappes israéliennes, le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis avaient également lancé des « des opérations de combat majeures » contre l'Iran, confirmant également l'implication de Washington à l'attaque israélienne. Dans un message vidéo sur sa plateforme Truth Social, il a également promis de « détruire » les capacités de missiles de la République islamique et de « réduire à néant » sa marine, assurant que l'objectif américain était d'« éliminer des menaces imminentes » causées par Téhéran. Au peuple iranien, il a lancé : « L'heure de votre liberté est à portée de main ».



► Selon Israël, l'Iran aurait déjà enclenché des représailles, son armée ayant déclenché « des sirènes dans plusieurs régions du pays après l'identification de missiles lancés depuis l'Iran vers l'État d'Israël », a déclaré l'armée dans un communiqué.



► Israël a annoncé la fermeture de son espace aérien, ainsi que le déclenchement de l'état d'urgence, en prévention contre des représailles iraniennes. En Iran, qui a également fermé son espace aérien, les appels téléphoniques ne fonctionnent plus, et la connexion internet est très instable, selon un journaliste de l'AFP.



► Les frappes interviennent alors que les États-Unis et l'Iran sont en pleines négociations autour du programme nucléaire de Téhéran, dont un nouveau round a eu lieu jeudi 26 et vendredi 27 février, à Oman. Lors de ce dernier, l'Iran a accepté de ne pas stocker d'uranium enrichi, a indiqué vendredi 27 février le chef de la diplomatie omanaise. De nouvelles discussions avaient été prévues lundi 2 mars, une échéance qui pourrait être annulée après ces frappes.



L'escalade militaire franchit un seuil inédit

C’est un mode opératoire millimétré qui rappelle l’opération contre le site nucléaire de Fordo en juin dernier : Israël ouvre la voie, et les États-Unis engagent leur puissance de feu, rappelle notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. L'attaque de ce matin contre l'Iran, baptisée « Rugissement du Lion », repose sur une division des tâches inédite.



La première phase a débuté la nuit dernière au Liban. En frappant massivement le Hezbollah, l’aviation israélienne a « aveuglé » les radars iraniens dans la région, coupant ainsi les yeux et les oreilles de Téhéran avant l'assaut principal. L’objectif immédiat : neutraliser les missiles balistiques déjà positionnés sur leurs lanceurs.



Mais le véritable pivot de cette opération est la coordination avec Washington. Les chasseurs israéliens se chargent de frapper les défenses antiaériennes iraniennes. Une fois le ciel dégagé, la voie est libre pour l’entrée en scène des forces américaines. Les missiles de croisière Tomahawk et les F-22 peuvent alors frapper les « cibles du régime » et les infrastructures stratégiques, sans craindre de riposte immédiate.



Dans ce duel avec Téhéran, on peut parler ce matin de tandem Israël-États-Unis dans l’offensive contre l’Iran. Et puis un autre point : Israël commence maintenant un rappel de réservistes qui seront notamment déployés sur les frontières du pays.



Panne d’internet quasi totale en Iran

Les données réseau montrent que l'Iran subit actuellement une panne d’internet quasi totale, indique sur X l'ONG de surveillance de la cybersécurité Netblocks.



Cet incident survient dans un contexte d’opérations militaires américano-israéliennes et correspond aux mesures utilisées lors du conflit israélo-américain de l’année dernière.



À l'heure actuelle, il n'est pas possible de savoir si cette panne d'internet est liée aux frappes israéliennes.