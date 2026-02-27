Incident à Dakar Arena avec J. J. Boissy : La Police Nationale livre sa version des faits

Alors que des vidéos montrant un attroupement tendu autour du bus de l’équipe nationale circulaient sur les réseaux sociaux, la police replace l’incident dans son contexte. Tout serait parti d’une simple procédure d’évacuation post-match. Un membre de la famille du joueur se serait senti brusqué par les agents de sécurité et en aurait fait part à Jean-Jacques Boissy. Ce dernier, “légitimement”, selon les termes du communiqué, a alors souhaité “obtenir des éclaircissements”.



La situation aurait cependant dégénéré non pas du fait du joueur, mais de l’intervention de son frère. Le communiqué précise que ce dernier “a proféré des injures à l’encontre des fonctionnaires, ce qui a engendré un attroupement et une confusion temporaire”.



Face à cette montée de tension, la Police Nationale insiste sur le “professionnalisme et le sang-froid” de ses agents qui ont “immédiatement privilégié la voie du dialogue”. Une discussion calme aurait permis de clarifier la situation avec le meneur des Lions. “Faisant preuve de compréhension, le joueur a reconnu qu’il s’agissait d’une incompréhension mutuelle et a regagné le bus de l’équipe nationale de son plein gré”, peut-on lire dans le document.



Point crucial du communiqué, la Direction de l’Information et des Relations Publiques de la Police Nationale “dément formellement toute allégation de violence physique à l’encontre de M. Jean-Jacques Boissy”. Elle assure qu’“aucun coup n’a été porté” et que les rumeurs en ligne sont “dénuées de tout fondement”.



Les forces de l’ordre présentent cet événement comme un incident “regrettable” mais “maîtrisé grâce à la posture de désescalade et au dialogue”. Une version des faits qui vise à calmer le jeu après une soirée agitée sur le terrain comme en dehors.