Education : l'Etat supprime l'entrée en 6eme et fixe une limite de 250 candidats au CFEE

Le ministère de l’Éducation nationale du Sénégal acte la suppression du concours d’entrée en sixième dès la session 2026. Cette décision, officialisée par une directive de la Secrétairerie générale, vise à rendre le système scolaire plus équitable en garantissant l'accès direct au cycle moyen pour les élèves ayant achevé le primaire.



Le Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) est maintenu, mais ses modalités de gestion en centre d’examen sont révisées pour assurer une transition fluide entre le CM2 et le collège. Les autorités académiques sont sommées de préparer l'accueil massif des nouveaux collégiens et de renforcer le soutien pédagogique pour sécuriser ce passage vers la scolarité obligatoire.



Dès cette année, la sélection pour l'accès au collège disparaît au profit d'une scolarité continue et inclusive. Le ministère demande aux inspecteurs d'académie de mobiliser les enseignants et de réaliser un état des lieux des infrastructures pour absorber l'effectif des futurs élèves de sixième.



Parallèlement à la fin du concours de sixième, "l'examen du CFEE "subit un recadrage organisationnel strict. Le ministère impose désormais "une limite de 250 candidats par centre et un ratio d'un correcteur pour 80 copies. Le déploiement de chefs de centre maîtrisant l'outil informatique est exigé pour moderniser le traitement des résultats et garantir la fiabilité du diplôme national.