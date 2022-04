​Fuite Vidéo: les avocats de Ndèye Khady Ndiaye déposent une plainte contre Adji Sarr et Françoise Hélène Gaye

Parallèlement à l'affaire du viol présumé dans le dossier Sweet Beauty, une autre procédure vient d'être enclenchée par les conseils de Ndèye Khady Ndiaye, cette fois si, à l'encontre d'Adji Sarr et Françoise Hélène Gaye. Les avocats de la patronne du salon ont saisi le Procureur pour une affaire de collecte de données à caractère personnel. Ils ont évoqué la vidéo fuitée qui montre clairement le déroulement d'une partie de la confrontation qui a eu lieu jeudi dernier au cabinet du Doyen des juges d'instruction.



Après la confrontation entre Ndeye Khady Ndiaye et Adji Sarr, une vidéo, à l’intérieur du bureau du Doyen des juges, a fuité. Pour Ndéye Khady Ndiaye, c’est bien l’œuvre d'Adji Sarr, aidé par l'Alliance pour la république, (Apr) et Françoise Hélène Gaye.



Selon le journal Les Échos, Ndèye Khady Ndiaye et ses avocats sont très en colère après la publication de cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux et ont déposé une plainte au bureau du procureur de la République contre ces deux personnes.



Mes Ibrahima Mbengue, Ousseynou Gaye et Cie, conseils de Ndeye Khady Ndiaye comptent suivre jusqu’au bout cette affaire pour que les responsables soient punis à l’aune du forfait, estimant que personne n’a le droit de filmer un procès dans une salle d’audience à fortiori l’audition dans le bureau du Doyen des juges d’instruction.



Même le juge Oumar Maham Diallo n’a pas apprécié, ajoute Les Échos.