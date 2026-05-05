​GTA : le projet de tous les records pour Kosmos au 1er trimestre 2026

Kosmos Energy a débuté l'année 2026 sous les meilleurs auspices en annonçant une production trimestrielle record pour la phase 1 du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA).



Avec une moyenne de « 17 000 barils équivalent pétrole par jour » nets, le projet a surpassé les attentes techniques en produisant « au-delà de la capacité nominale » de son unité flottante de liquéfaction, portée par des conditions climatiques favorables.



Le groupe a ainsi confirmé le chargement de « 9,5 cargaisons brutes de GNL » au premier trimestre, maintenant ses objectifs annuels entre 32 et 36 cargaisons, tout en engageant une baisse drastique de ses frais de structure.



L'entreprise souligne que les coûts d'exploitation nets sont « en voie de diminuer de plus de 50 % d'une année sur l'autre », renforçant ainsi la rentabilité du site.



Désormais « pleinement opérationnelle et performante », la phase 1 laisse place à de nouvelles ambitions de croissance centrées sur l'approvisionnement régional via la phase 1+.



Selon Kosmos, un « accord de principe pour les ventes de gaz domestique » est attendu courant 2026, au moment où le Sénégal intensifie ses infrastructures avec la construction d'une centrale électrique à Saint-Louis et d'un futur réseau de gazoducs.



Ce dispositif stratégique « transportera le gaz du terminal du GTA jusqu'à la côte » afin de soutenir la production d'électricité nationale.



En parallèle, la gestion des condensats se diversifie : après un premier chargement par BP, les prochaines cargaisons seront opérées directement par Kosmos et les compagnies nationales mauritanienne et sénégalaise.