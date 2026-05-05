Tribunal de Dakar : Ismaila Diallo inculpé et placé sous mandat de dépôt pour des faits présumés de terrorisme

Connu sous le pseudonyme «Abou Oussama Al Sénégal», Ismaila Diallo a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges, lundi 04 mai, à la suite d’une information judiciaire ouverte par le parquet de Dakar, selon le quotidien Libération. Le suspect est visé pour des faits graves «d’association de malfaiteurs en lien avec une organisation terroriste, entente en vue de commettre un ou des actes terroristes, participation à un groupe armé en vue de commettre un ou des actes terroristes et apologie du terrorisme».



L’exploitation de ses deux téléphones avait révélé des faits troublants. Sous le pseudonyme de «Abou Oussama Al Sénégal», Ismaila Diallo était membre d’un groupe Whatsapp dont les membres usaient de noms de guerre. Toujours selon le journal, l’un d’eux, Assane Diène, fait partie de cette vague de Sénégalais qui avait rallié la Libye et le Nigéria vers 2014-2015. Il avait été tué dans les combats.



Plus grave encore, les enquêteurs sont remontés à des échanges soutenus entre Ismaila Diallo et le ressortissant français Fabien Clain. Surnommé la «voix de Daesh», ce dernier avait revendiqué, depuis la Syrie, les attaques meurtrières ayant touché Paris en 2015. Il est présumé mort dans des bombardements.



Pour rappel, Ismaïla Diallo, appréhendé par la Brigade de recherches de Saint-Louis pour des faits présumés de terrorisme, avait discrètement été transféré à Dakar, sans aucune communication officielle.