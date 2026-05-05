Pointe Sarène: Boubacar Camara procède à la pose de la première pierre d’un hôtel cinq étoiles de 250 chambres

Le ministre, secrétaire général du gouvernement, Boubacar Camara, a procédé, lundi 4 mai 2026, à Pointe Sarène (département de Mbour, ouest) à la pose de la première pierre du Palmera Hôtel & Resort, un établissement hôtelier 5 étoiles de 250 chambres et suites, en présence du ministre du Tourisme, Amadou Ba, du directeur général de la SAPCO-Sénégal, Serigne Mamadou Mboup, ainsi que des autorités administratives locales.



Implanté sur une superficie de 4,93 hectares, ce complexe s’inscrit dans l’un des principaux pôles touristiques du littoral sénégalais. Il ambitionne de répondre aux standards internationaux tout en favorisant une bonne intégration des populations locales. Le projet est porté par Dall Bi SA, en partenariat avec la Mutuelle des Douanes sénégalaises, la SAPCO assurant l’aménagement.



Représentant le Premier ministre Ousmane Sonko, Boubacar Camara a souligné que ce projet reflète la volonté des autorités de renforcer l’attractivité du Sénégal à travers des infrastructures touristiques de haut niveau.



De son côté, Amadou Ba a insisté sur le besoin de développer l’offre hôtelière, notamment en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse, face au déficit actuel en infrastructures d’accueil.



D´après l´APS, Serigne Mamadou Mboup a mis en avant l’importance de ce partenariat, qu’il considère comme une illustration de la volonté de promouvoir une plus grande souveraineté économique, en s’appuyant sur l’expertise et les investissements nationaux.