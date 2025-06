​Gestion de l’hygiène menstruelle : Les élèves de Saré Bidji formées à l’utilisation des serviettes hygiéniques réutilisables

La question de l’hygiène menstruelle sort progressivement de l’ombre dans les établissements scolaires de Saré Bidji, où les jeunes filles prennent désormais conscience de son importance pour leur santé et leur bien-être. À l’initiative des clubs de jeunes filles leaders, des sessions éducatives ont été organisées dans le lycée, le collège et l’école élémentaire de cette localité du département de Kolda (sud), avec le soutien du Centre de Conseils pour Adolescents (CCA).



Ces rencontres ont permis de sensibiliser les élèves, en particulier les filles, sur la gestion de l’hygiène menstruelle à travers des échanges ouverts et instructifs. L'accent a été mis sur l’utilisation des serviettes hygiéniques réutilisables, une solution pratique et durable adaptée aux réalités socio-économiques locales.



« Ces moments de partage ont permis aux filles de mieux comprendre leur corps et d’aborder la menstruation sans honte ni peur », a confié un encadreur du CCA, saluant l’engagement des jeunes filles leaders qui ont animé ces sessions.



Les bénéficiaires, visiblement enthousiastes, ont exprimé leur satisfaction face à la pertinence des thèmes abordés. Elles ont surtout apprécié le geste de solidarité qui a accompagné ces séances : la distribution d’un important lot de serviettes hygiéniques réutilisables, pour les aider à affronter la période des grandes vacances dans de meilleures conditions.



À travers cette initiative, les organisateurs espèrent non seulement briser les tabous autour des règles, mais aussi encourager une gestion saine, économique et écologique de l’hygiène menstruelle chez les adolescentes de Saré Bidji.