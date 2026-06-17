​Grand-Yoff : une adolescente de 15 ans victime de « viol » par un proche de sa famille

Un homme dénommé Djibril Faye, âgé de 39 ans et de profession menuisier, a été arrêté, le 16 juin 2026, pour des faits de « viol sur mineur de 15 ans » par les éléments de la Brigade de recherche du commissariat de Grand-Yoff (Dakar).



A l’origine des faits, selon les déclarations de la victime I. Mendy, le mis en cause qui fréquente régulièrement sa maison situé au quartier Djiddah de Grand-Yoff, l’aurait envoyé acheter de la cigarette. Une fois la commission faite, elle se serait retirée dans sa chambre pour se reposer, et Djibril Faye aurait profité de l’absence des habitants de la maison pour s’introduire dans la pièce où se trouvait la jeune fille. Selon elle, il aurait verrouillé la porte avant de la forcer à avoir des rapports sexuels avec elle.



Le prévenu serait tombé nez à nez avec l’un des occupants de la maison quand il sortait dans la chambre de la mineure. Selon ce dernier, il aurait vu Djibril sortir de la pièce en fermant sa braguette avant de se diriger vers les toilettes qui se trouvent en face de la chambre de la victime.



À la suite de ces déclarations, la police a délivré une réquisition à personne qualifiée au directeur de l’hôpital général de Grand-Yoff afin qu’un examen gynécologique complet soit effectué sur la victime.



Entendu par les enquêteurs, Djibril Faye aurait tout nié, soutenant n’avoir jamais abusé d’I. Mendy. D'après le journal Libération, il a également soutenu qu’il n’a jamais pénétré la pièce où les faits auraient eu lieu.